ATP сняла документальный фильм про Рублева. Премьера – скоро

ATP выпустит документальный фильм про Андрея Рублева Breaking Back.

Название фильма можно перевести как «Путь назад» или «Обратный брейк».

«Теннис – это моя жизнь. Когда все рушится, кажется, что умираешь», – сказал Рублев в трейлере.

В 2021-м Рублев снялся в документальном фильме Спортса’’ , где рассказал об одиночестве, батлах с Медведевым и травме, которую нанес себе сам.

Сафин в команде Рублева уже 3 месяца. Чего они добились?