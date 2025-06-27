4

ATP сняла документальный фильм про Рублева. Премьера – скоро

ATP выпустит документальный фильм про Андрея Рублева Breaking Back.

Название фильма можно перевести как «Путь назад» или «Обратный брейк».

«Теннис – это моя жизнь. Когда все рушится, кажется, что умираешь», – сказал Рублев в трейлере.

В 2021-м Рублев снялся в документальном фильме Спортса’’, где рассказал об одиночестве, батлах с Медведевым и травме, которую нанес себе сам.

Сафин в команде Рублева уже 3 месяца. Чего они добились?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
logoАндрей Рублев
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Истбурн (ATP). 1/2 финала. Фриц играет с Давидовичем-Фокина, Эмбер уступил Бруксби
413 минут назадLive
Гауфф и Соболенко станцевали после тренировки на «Уимблдоне»: «У нас все хорошо, так что и вам пора расслабиться 😂🤍»
556 минут назадВидео
Мальорка (ATP). 1/2 финала. Муте играет с Микельсеном, Оже-Альяссим выбыл
3сегодня, 16:05Live
Пегула вышла в 19-й финал в карьере
3сегодня, 15:28
Бад-Хомбург (WTA). Пегула отыграла подачу на матч у Носковой, Швентек вышла в финал
29сегодня, 15:18
Джойнт вышла во второй финал в сезоне и карьере
сегодня, 14:42
Истбурн (WTA). Эала вышла финал, Павлюченкова проиграла Джойнт
19сегодня, 14:10
Хуркач снялся с «Уимблдона»
2сегодня, 14:05
Эала вышла в первый финал на уровне WTA
1сегодня, 13:01
Фен Dyson, ракетка с автографом Кафельникова и другие призы в теннисном онлайн-турнире Спортса’’ 🔥
сегодня, 13:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото