ATP сняла документальный фильм про Рублева. Премьера – скоро
ATP выпустит документальный фильм про Андрея Рублева Breaking Back.
Название фильма можно перевести как «Путь назад» или «Обратный брейк».
«Теннис – это моя жизнь. Когда все рушится, кажется, что умираешь», – сказал Рублев в трейлере.
В 2021-м Рублев снялся в документальном фильме Спортса’’, где рассказал об одиночестве, батлах с Медведевым и травме, которую нанес себе сам.
Сафин в команде Рублева уже 3 месяца. Чего они добились?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
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