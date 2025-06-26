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Энди Маррей: «Я не планирую приходить на «Уимблдон» в этом году. Я там не работаю и я не хожу смотреть теннис как болельщик»

Двукратный чемпион «Уимблдона» Энди Маррей не планирует посещать его в этом году.

«Я не планирую приходить [на «Уимблдон»]. Я там не работаю и я не хожу смотреть теннис как болельщик. Но если кто-то из моих детей захочет пойти, то я, конечно, взял их с собой. Или я бы пошел, если бы кто-то из британских игроков вышел в финал. Я пошел на финал между [Новаком] Джоковичем и [Карлосом] Алькарасом пару лет назад просто потому что я почувствовал, что это будет отличный матч. Но в противном случае меня там не будет», – заявил экс-первая ракетка мира в интервью The Guardian.

Опубликовано: Алёна Майорова
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