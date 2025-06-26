Крейчикова снялась с четвертьфинала в Истбурне из-за травмы бедра
Барбора Крейчикова снялась с четвертьфинала в Истубрне из-за травмы.
Чешка травмировала правое бедро.
Из-за травмы спины Крейчикова начала сезон в конце мая, турнир в Истбурне стал для нее четвертым в этом году. На «Уимблдоне» ей предстоит защита очков за титул.
Варвара Грачева, которая должна была играть с Крейчиковой, вышла в полуфинал третий раз в карьере и впервые с февраля 2023 года.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
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