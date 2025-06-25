Крейчикова отыграла 3 матчбола и вышла в четвертьфинал впервые в сезоне

Барбора Крейчикова вышла в 1/4 финала в Истбурне, отыграв 3 матчбола.

Чешка победила Джоди Анну Беррейдж – 6:4, 4:6, 7:6(3). У британки было три матчбола на подаче Крейчиковой при счете 6:5. В первом круге чешка отыграла два матчбола у Хэрриет Дарт.

Крейчикова сыграет в четвертьфинале впервые с октября прошлого года. В Истбурне она проводит четвертый турнир в сезоне – чешка пропускала турниры вплоть до конца мая из-за травмы спины.

Вообще на траве Крейчикова доходила до четвертьфинала трижды, последний раз – на «Уимблдоне»-2024 (общий баланс 2:1).

Теперь чешка поборется с Варварой Грачевой или Ребеккой Шрамковой.