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Медведев о выступлении в Галле: «Если отбросить финал, турнир был вообще нереальный – все очень круто, давно я так не играл»

Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале турнира в Галле.

Он уступил Александру Бублику 3:6, 6:7(4).

– Да, на самом деле, в этом и прикол или не прикол тенниса. Турнир действительно был крутой, я играл, может быть, в свой лучший теннис за долгое время, действительно были классные матчи по ощущениям на корте. Естественно, с Сашей Зверевым был крутой матч.

Но когда ты не победитель турнира, все равно очень редко остаешься доволен. Поэтому если отбрасывать финал, то турнир был вообще нереальный – все очень круто, давно я так не играл, давно не доходил до финала. Но из-за финала послевкусие, скажем так, неприятное, потому что всегда хочется побеждать. Были какие-то мелкие шансы, играл я чуть хуже [в финале], чем в предыдущих матчах, но и Саша играл круто. Поэтому и доволен, и недоволен, но перед «Уимблдоном» это был крутой турнир, хорошая подготовка... и много уверенности к «Уимблдону». 

– Мы обсуждали твое выступление в Хертогенбоше – такое ощущение, что за две недели ты очень сильно прибавил. Что за деталь ты подкрутил, что так помчался?

– Кое-что поменял, но не могу про это сказать. Понятное дело, что после выступления в Хертогенбоше я понял, что надо что-то поменять. И поменял. Могло сработать, могло и не сработать, но так получилось, что сработало в Галле. Это не связано с инвентарем, скажу так – это не то, что я там ракетку поменял или что-то в этом роде.

А с другой стороны, если смотреть какие-то маленькие детали, то в Хертогенбоше я проиграл одну подачу, и это было в первом гейме с Маннарино. То есть первый гейм на траве я проиграл, а потом уже подачу не проигрывал. У Опелки было один-два брейк-пойнта, но при этом я проиграл на двух тай-брейках. Это такие мелкие детали – особенно на траве это связано с парой важных розыгрышей.

В Галле я себя чувствовал намного лучше. Действительно могу сказать, что чувствовал себя так, как на лучших турнирах в своей жизни в каком-то смысле.

– Насколько турнир в Галле тебе помог в плане уверенности в себе перед «Уимблдоном»? На сколько процентов загружена в тебе эта уверенность?

– Если честно, я бы сказал, наверное, на 90%, потому что турнир в Галле был, не считая финала, идеальным, да и финал был неплохой. Саша играл хорошо. Всегда, когда ты проигрываешь, потом вспоминаешь, думаешь: «А может, при 4:3 на тай-брейке, если бы я подал там не под право, а под лево, я бы выиграл второй сет на тай-брейке, а может, и третий получилось бы». Но уже ничего не изменить.

Вот сегодня один день я потренировался на «Уимблдоне». Чувствую себя классно, играю хорошо, поэтому надеюсь, что смогу на «Уимблдоне» показывать продолжение игры в Галле, – сказал Медведев в интервью ютуб-каналу «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
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