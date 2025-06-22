Медведев – Бублику: «Надеюсь, ты попадешь в секцию Алькараса на «Уимблдоне». Тогда может получиться сенсация в третьем-четвертом круге»
Даниил Медведев обратился к Александру Бублику на церемонии награждения в Галле.
Он проиграл казахстанцу 3:6, 6:7(4).
«Саша, в первую очередь, поздравляю тебя и твою команду. Надеюсь, ты попадешь в секцию Карлоса [Алькараса] на «Уимблдоне». Тогда может получиться сенсация в третьем-четвертом круге.
Продолжай в том же духе. И надеюсь, на «Уимблдоне» ты окажешься в секции Карлоса или Янника [Синнера]», – сказал Медведев.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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