Джейми Маррей: «Мы очень надеемся, что Дрэйпер отлично выступит на «Уимблдоне». Он точно будет одним из фаворитов»

Джейми Маррей оценил выступление Джека Дрэйпера на турнире в Queen’s Club.

«Нет никакого смысла волноваться или паниковать по поводу того, что может произойти на «Уимблдоне». Уверен, в итоге он будет доволен, что приехал сюда, провел четыре матча и поборолся. У него не было легких соперников, и это хорошо для него перед [большим] турниром.

У Джека столько качеств, и этот год для него складывается великолепно. Мы очень надеемся, что он отлично выступит на «Уимблдоне». Он точно будет одним из фаворитов – после Синнера и Алькараса».

Маррей-старший – директор турнира ATP и WTA в Лондоне.