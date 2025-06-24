  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джейми Маррей: «Мы очень надеемся, что Дрэйпер отлично выступит на «Уимблдоне». Он точно будет одним из фаворитов»
1

Джейми Маррей: «Мы очень надеемся, что Дрэйпер отлично выступит на «Уимблдоне». Он точно будет одним из фаворитов»

Джейми Маррей оценил выступление Джека Дрэйпера на турнире в Queen’s Club.

«Нет никакого смысла волноваться или паниковать по поводу того, что может произойти на «Уимблдоне». Уверен, в итоге он будет доволен, что приехал сюда, провел четыре матча и поборолся. У него не было легких соперников, и это хорошо для него перед [большим] турниром.

У Джека столько качеств, и этот год для него складывается великолепно. Мы очень надеемся, что он отлично выступит на «Уимблдоне». Он точно будет одним из фаворитов – после Синнера и Алькараса».

Маррей-старший – директор турнира ATP и WTA в Лондоне.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoДжейми Маррей
logoДжек Дрэйпер
logocinch Championships
logoУимблдон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джек Дрэйпер: «На этой неделе у меня обострился тонзиллит. Ни один день я не чувствовал себя хорошо, но старался выкладываться в каждом матче»
322 июня, 07:07
Главные новости
Уимблдон. Квалификация. Макарова играет с Богдан, Захарова – с Кабрерой, Селехметьева – с Миядзаки, Чараева вышла во 2-й круг, Корнеева, Приданкина, Э. Андреева выбыли
4128 минут назадLive
Истбурн (ATP). Бруксби играет с Комесаньей, Фернли встретится с Коболли, Давидович-Фокина, Дардери, Сонего, Фонсека, Опелка вышли во 2-й круг
543 минуты назадLive
Мальорка (ATP). 2-й круг. Грикспор играет с Куинном, Оже-Альяссим встретится с Риндеркнешем, Дьере – с Диалло, Сафиуллин выбыл
48 минут назадLive
Крейчикова одержала вторую победу в сезоне. Ей предстоит защита титула на «Уимблдоне
6сегодня, 13:52
Бад-Хомбург (WTA). Швентек играет с Азаренко, Осака встретится с Наварро, Паолини, Пегула вышли в 1/4 финала
20сегодня, 13:45Live
Мальорка (ATP). Сафиуллин, Баутиста-Агут, Томич, Диалло, Тьен, Медьедович, Дьере вышли во 2-й круг, Фоньини выбыл
16сегодня, 13:35
Истбурн (WTA). Радукану играет с Ли, Остапенко встретится с Картал, Рахимова, Блинкова, Павлюченкова, Крейчикова вышли во 2-й круг, Касаткина, Жабер, Кенин выбыли
54сегодня, 13:30Live
Полуфиналистка «Ролан Гаррос» Буассон проиграла на старте квалификации «Уимблдона»
6сегодня, 13:28
Томич выиграл матч в основе ATP впервые с Australian Open-2021
сегодня, 12:25
Бублик снялся с турнира в Истбурне
10сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото