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Джек Дрэйпер: «На этой неделе у меня обострился тонзиллит. Ни один день я не чувствовал себя хорошо, но старался выкладываться в каждом матче»

Джек Дрэйпер прокомментировал поражение от Иржи Лехечки в полуфинале в Лондоне.

Он уступил чеху 4:6, 6:4, 5:7 и не смог выйти в финал.

«Я понимаю, что это мой лучший результат на этом турнире. Сегодня я уступил сопернику, который на этот раз оказался сильнее. На таком уровне даже пара ошибок становится фатальной. В целом неделя была продуктивной. Я не показал свой лучший теннис, но в то же время чувствую прогресс по сравнению с прошлым сезоном. Я дал себе шанс выйти в финал, но не смог прибавить в ключевые моменты. В этом вся суть тенниса, добавить больше нечего. Я продолжу работать, чтобы стать лучше, чем сейчас. Хочу добиться большего на «Уимблдоне».

О проблемах со здоровьем

«На этой неделе у меня обострился тонзиллит. Ни один день я не чувствовал себя хорошо, но старался выкладываться в каждом матче, некоторые из которых были очень сложными. Это объясняет взлеты и падения, которые у меня были. Но это нормально, когда играешь против таких ребят, которые так здорово подают и играют на корте. Я горжусь результатом. Думаю, я проявил профессионализм – как спортсмен, у меня не было другого выбора. Никого не волнует, что происходит за пределами корта. Нужно держаться и делать все, что в твоих силах. Поэтому я горжусь, что дал себе этот шанс», – сказал Дрэйпер на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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