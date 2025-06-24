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Карлос Алькарас: «Не буду говорить, что выиграл Queen’s Club благодаря отпуску на Ибице, но какой-то вклад он точно внес»

Карлос Алькарас заявил, что отпуск на Ибице помог ему освежиться после РГ.

На прошлой неделе испанец взял титул в Queen’s Club.

«Я тот игрок, которому нужны выходные, чтобы хорошо провести время. Мне нужно уделять его себе, друзьям, семье, просто переключаться от работы. Хорошо, что я это понимаю. 

Поездка на Ибицу очень помогла – просто пожить пару дней не как теннисист, а как обычный человек: наслаждаться жизнью, веселиться с друзьями, получать удовольствие. Это дало мне заряд энергии, вернуло желание играть с новой силой. Не буду говорить, что выиграл турнир благодаря отпуску на Ибице, но какой-то вклад он точно внес.

После этого турнира вернуться домой уже не получится. Останусь в Лондоне, немного посмотрю город. Посмотрим, как пойдут следующие дни, но точно возьму пару дней отдыха, чтобы перезагрузиться, насладиться моментом, а потом с новыми силами начать готовиться к «Уимблдону», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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