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Алькарас после титула в Queen’s Club: «Я приехал сюда вообще без каких-либо ожиданий»

Карлос Алькарас прокомментировал титул в Queen’s Club.

Испанец выиграл 18-й матч подряд – во время этой победной серии он также выиграл титул «Мастерса» в Риме и «Ролан Гаррос»

«Очень сложно переходить с грунта на траву за пару дней – а именно столько у меня и было до начала турнира. Два дня тренировок, а потом уже мне надо было соревноваться. Так что я приехал сюда вообще без каких-либо ожиданий. Моей целью было сыграть два-три матча и постараться хорошо прочувствовать движение на траве, понять, что надо улучшить.

Я очень быстро привык к траве, и я очень этим горжусь. Я поставил себе цель посоревноваться, а не поднять трофей или выйти в финал. Хотел снова почувствовать себя комфортно на траве. Так что на этой неделе я больше всего горжусь тем, как я прибавлял с каждым днем. Если сравнивать первый день и сегодняшний, то, думаю, я стал играть иначе.

Я очень горжусь [подачей]. Я работаю над ней постоянно, не только на траве. Весь год я уделяю подаче очень много внимания и стараюсь ее улучшить. И для этого я изменил движение.

После матча с [Хауме] Муньяром я был немного расстроен подачей, постарался немного по-другому подавать на тренировках. После этого все стало очень хорошо. Но теперь, если честно, я знаю, как Джон Изнер и Рейлли Опелка чувствуют себя, когда играют».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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