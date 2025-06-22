Веснина о финале турнира в Галле: «Медведев – фаворит, но вполне возможно, что будут три сета»

Елена Веснина поделилась ожиданиями от финала турнира в Галле.

Матч Даниила Медведева и Александра Бублика начнется в 16:00 по Москве.

«У Дани хорошая статистика против Бублика. Сам Александр признался, что Медведев – единственный россиянин, которого он не обыгрывал. У него с ним хорошо получается играть. Рада, что Даня сумел выйти в финал – все-таки больше года не доходил до такой стадии. Наконец-то он разомкнул этот дурацкий замкнутый круг! Была классная победа в полуфинале над Сашей Зверевым: непростой матч, но Даня не расслабился даже после матчбола во втором сете. Очень ждем этого финала. Мне кажется, будет очень интересный матч.

Я думаю, что Даня является фаворитом в финале. Хотя игра Саши Бублика на траве более адаптивна к этому покрытию. Но все знают, что Даниил игрок такого уровня и характера, который может говорить о ненависти к траве, грунту или еще чему-то, но все равно выходить и бороться. Поэтому для победы над Медведевым всегда нужны какие-то экстраусилия. Для Бублика это тоже большой результат. Он выигрывал в Галле. Медведев – фаворит, но вполне возможно, что будут три сета. Игра Бублика на траве смотрится более ярко, чем Даниила, но Медведев здорово умеет подстраиваться под соперника и разваливать его игру», – цитирует Веснину «Чемпионат».

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