  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Веснина о финале турнира в Галле: «Медведев – фаворит, но вполне возможно, что будут три сета»
1

Веснина о финале турнира в Галле: «Медведев – фаворит, но вполне возможно, что будут три сета»

Елена Веснина поделилась ожиданиями от финала турнира в Галле.

Матч Даниила Медведева и Александра Бублика начнется в 16:00 по Москве.

«У Дани хорошая статистика против Бублика. Сам Александр признался, что Медведев – единственный россиянин, которого он не обыгрывал. У него с ним хорошо получается играть. Рада, что Даня сумел выйти в финал – все-таки больше года не доходил до такой стадии. Наконец-то он разомкнул этот дурацкий замкнутый круг! Была классная победа в полуфинале над Сашей Зверевым: непростой матч, но Даня не расслабился даже после матчбола во втором сете. Очень ждем этого финала. Мне кажется, будет очень интересный матч.

Я думаю, что Даня является фаворитом в финале. Хотя игра Саши Бублика на траве более адаптивна к этому покрытию. Но все знают, что Даниил игрок такого уровня и характера, который может говорить о ненависти к траве, грунту или еще чему-то, но все равно выходить и бороться. Поэтому для победы над Медведевым всегда нужны какие-то экстраусилия. Для Бублика это тоже большой результат. Он выигрывал в Галле. Медведев – фаворит, но вполне возможно, что будут три сета. Игра Бублика на траве смотрится более ярко, чем Даниила, но Медведев здорово умеет подстраиваться под соперника и разваливать его игру», – цитирует Веснину «Чемпионат».

Ренессанс Медведева – вышел в первый финал за 15 месяцев! После суперматча со Зверевым

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: &laquo;Чемпионат&raquo;
logoАлександр Бублик
logoЕлена Веснина
logoДаниил Медведев
logoATP
logoTerra Wortmann Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Тони Надаль о поражении Синнера от Бублика: «Яннику пока не хватает стабильности после трехмесячного перерыва»
120 минут назад
Берлин (WTA). Финал. Вондроушова играет с Ван Синьюй
957 минут назадLive
Бад-Хомбург (WTA). 1-й круг. Саккари играет с Путинцевой, Наварро встретится с Костюк, Свитолина – с Мертенс
1сегодня, 09:25Live
Соболенко высказалась против нейтрального статуса в теннисе: «Спорт должен быть вне политики»
9сегодня, 08:42
Медведев о том, что ни разу не проигрывал Бублику: «Когда мы говорим о финале, статистика личных встреч ничего не значит»
14сегодня, 07:38
Джек Дрэйпер: «На этой неделе у меня обострился тонзиллит. Ни один день я не чувствовал себя хорошо, но старался выкладываться в каждом матче»
3сегодня, 07:07
Ноттингем (WTA). Финал. Ястремская встретится с Кесслер
2сегодня, 06:33
Лондон (ATP). Алькарас и Лехечка разыграют титул
5сегодня, 06:25
Галле (ATP). Финал. Медведев сыграет с Бубликом
31сегодня, 06:09
Тренер Бублика о том, почему ему сложно играть с Медведевым: «Даниил заранее видит, куда ты собираешься играть и что будешь делать с мячом»
5вчера, 21:07
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото