Ван Синьюй прошла четырех теннисисток топ-20 и впервые вышла в финал WTA
Ван Синьюй впервые вышла в финал на уровне WTA.
Китаянка обыграла Людмилу Самсонову – 6:4, 6:1.
До этого она проиграла шесть полуфиналов на уровне WTA.
В Берлине китаянка вышла в основную сетку из квалификации и победила двух теннисисток топ-20 (Самсонову и Дарью Касаткину) и двух – топ-10 (Коко Гауфф и Паулу Бадосу).
За титул она поборется с Маркетой Вондроушовой.
Опубликовал: Павел Ниткин
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