Ван Синьюй прошла четырех теннисисток топ-20 и впервые вышла в финал WTA

Ван Синьюй впервые вышла в финал на уровне WTA.

Китаянка обыграла Людмилу Самсонову – 6:4, 6:1.

До этого она проиграла шесть полуфиналов на уровне WTA .

В Берлине китаянка вышла в основную сетку из квалификации и победила двух теннисисток топ-20 (Самсонову и Дарью Касаткину) и двух – топ-10 (Коко Гауфф и Паулу Бадосу).

За титул она поборется с Маркетой Вондроушовой .