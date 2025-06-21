Петрова о сотрудничестве Рублева и Сафина: «Сейчас Андрей получит умиротворение – и они уже начнут работать над игрой»

Надежда Петрова оценила сотрудничество Андрея Рублева с Маратом Сафиным.

«Сотрудничество с Сафиным точно пошло Андрею на пользу. Марат играет роль наставника, а не главного тренера. Он не только помогает Андрею на корте с тактикой и техникой. Он скорее соратник, который через это все прошел, почувствовал все на себе и теперь помогает жизненным опытом. Наверное, даже больше как друг.

Поэтому сейчас Андрей лучше контролирует эмоции. У него на лице снова появилась улыбка. В нашем последнем разговоре Андрей поделился тем, что нашел ключ к ситуации и учится с ней справляться.

Думаю, Марат многое ему разъяснил. Сейчас Андрей получит умиротворение, спокойствие – и они уже начнут работать над игрой. Думаю, Марат видит все, что нужно поменять

В целом Андрей показывает хорошую и стабильную игру. Он хорошо двигается, хорошо бьет по мячу. Но в чем-то ему чуть-чуть не хватает везения, к тому же соперники на него серьезно настраиваются.

Думаю, вот-вот настанет турнир, который Рублев проведет хорошо и окрылится. Ему сейчас нужно поверить в то, что он заслуживает быть там, где раньше находился. Марат, безусловно, может ему в этом помочь. Он очень хорошо знает, что нужно, чтобы побеждать – и может направить Андрея.

Андрею нужно постоянно совершенствоваться – потому что его игру уже хорошо изучили. Поэтому ему нужно работать над завершающими ударами у сетки. У Андрея замечательная плотная игра на задней линии, он очень хорошо растаскивает соперников – и ему нужно пораньше завершать розыгрыши впереди», – сказала Петрова в интервью Спортсу’‘.