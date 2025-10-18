  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Базель (ATP). Мпетши Перрикар начнет защиту титула матчем с Фонсекой, Фриц сыграет с Вашеро, Руне – с Гироном
0

Базель (ATP). Мпетши Перрикар начнет защиту титула матчем с Фонсекой, Фриц сыграет с Вашеро, Руне – с Гироном

Опубликована сетка турнира ATP 500 в Базеле, который пройдет с 20 по 26 октября.

Действующий чемпион Джованни Мпетши Перрикар сыграет с Жоао Фонсекой.

Тэйлор Фриц (1) стартует матчем с чемпионом «Мастерса» в Шанхае Валентином Вашеро (WC), Бен Шелтон (2) – с квалифаером или лаки-лузером.

Хольгер Руне (3) поборется с Маркосом Гироном, Феликс Оже-Альяссим (5) – с Габриэлем Диалло.

Стэн Вавринка (WC) встретится с Миомиром Кецмановичем. Победитель этого матча выйдет на Каспера Рууда (4) или квалифаера.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoФеликс Оже-Альяссим
logoБен Шелтон
logoATP
logoЖоао Фонсека
logoВалентин Вашеро
logoСтэн Вавринка
logoSwiss Indoors Basel
logoДжованни Мпетши Перрикар
logoХольгер Руне
logoТэйлор Фриц
logoКаспер Рууд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Брюссель (ATP). Оже-Альяссим поборется с Коллиньоном, Лехечка вышел в финал
17 минут назадLive
Джокович сравнялся с Федерером по количеству квалификаций на итоговый турнир
22 минуты назад
Руне снялся с матча с Эмбером, ведя 1:0 по сетам. Он сказал физиотерапевту, что услышал щелчок в ахилле
1356 минут назадФото
Стокгольм (ATP). 1/2 финала. Рууд встретится с Шаповаловым, Руне снялся
9сегодня, 14:09
Алматы (ATP). Муте играет с Микельсеном, Медведев вышел в финал
71сегодня, 13:54Live
«Шлем шести королей». Финал. Алькарас сыграет с Синнером в 21:00 мск
12сегодня, 13:00
«Шлем шести королей». Матч за 3-е место. Фриц сыграет с Джоковичем
4сегодня, 12:55
Вена (ATP). Хачанов начнет матчем с Грикспором, Медведев – с Боржесом, Рублев – с Норри
5сегодня, 12:49
Медведев вышел в 40-й финал ATP в карьере
25сегодня, 12:24
Даниил Медведев: «Если бы я был такой же, как на корте, со мной никто бы не стал работать»
3сегодня, 11:50
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
216 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44