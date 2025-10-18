Базель (ATP). Мпетши Перрикар начнет защиту титула матчем с Фонсекой, Фриц сыграет с Вашеро, Руне – с Гироном
Опубликована сетка турнира ATP 500 в Базеле, который пройдет с 20 по 26 октября.
Действующий чемпион Джованни Мпетши Перрикар сыграет с Жоао Фонсекой.
Тэйлор Фриц (1) стартует матчем с чемпионом «Мастерса» в Шанхае Валентином Вашеро (WC), Бен Шелтон (2) – с квалифаером или лаки-лузером.
Хольгер Руне (3) поборется с Маркосом Гироном, Феликс Оже-Альяссим (5) – с Габриэлем Диалло.
Стэн Вавринка (WC) встретится с Миомиром Кецмановичем. Победитель этого матча выйдет на Каспера Рууда (4) или квалифаера.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
