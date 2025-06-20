Хачанов вышел в травяной полуфинал впервые с 2017-го
Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Галле.
Россиянин победил Томаса Мартина Этчеверри со счетом 6:3, 6:2. Он выиграл у аргентинцев 12-й раз подряд.
Хачанов сыграет в полуфинале на траве второй раз в карьере и впервые с 2017-го – тогда он дошел до этой стадии также в Галле и уступил Роджеру Федереру. Вообще для россиянина это 26-й полуфинал в карьере (баланс – 10:15) и второй в этом году – в Барселоне он не смог выйти в финал, проиграв Хольгеру Руне (3:6, 2:6).
Дальше Хачанов встретится с Александром Бубликом. Они играли один раз в 2020-м на «Мастерсе» в Цинциннати, тогда победил россиянин (6:4, 6:4).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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