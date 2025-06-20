Бублик вышел в полуфинал впервые за год
Александр Бублик вышел в первый полуфинал с мая 2024-го.
Казахстанец на турнире в Галле в четвертьфинале обыграл 23-ю ракетку мира Томаша Махача – 7:6(2), 6:3.
Бублик сыграет в полуфинале 18-й раз в карьере (баланс – 11:6), и пятый раз – на траве (3:1). В 2023-м он стал чемпионом турнира в Галле, это крупнейший титул в его карьере.
На следующей неделе казахстанец вернется в топ-40.
За выход в финал он сыграет с Кареном Хачановым или Томасом Матрином Этчеверри.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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