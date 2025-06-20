Бублик вышел в полуфинал впервые за год

Александр Бублик вышел в первый полуфинал с мая 2024-го.

Казахстанец на турнире в Галле в четвертьфинале обыграл 23-ю ракетку мира Томаша Махача – 7:6(2), 6:3.

Бублик сыграет в полуфинале 18-й раз в карьере (баланс – 11:6), и пятый раз – на траве (3:1). В 2023-м он стал чемпионом турнира в Галле, это крупнейший титул в его карьере.

На следующей неделе казахстанец вернется в топ-40.

За выход в финал он сыграет с Кареном Хачановым или Томасом Матрином Этчеверри.