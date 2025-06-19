Бублик после победы над Синнером: «Я знаю, на что способен»

Александр Бублик прокомментировал победу над Янником Синнером в Галле.

Во втором круге казахстанец обыграл первую ракетку мира Янника Синнера (3:6, 6:3, 6:4).

«Я просто подавал. Старался играть цепко и тащить все, что мог. Он [Синнер] невероятный игрок. Я не думал, что смогу его победить. Но у меня были шансы, я их реализовал – и хорошо подавал. Конечно, тут шансы были лучше, чем на «Ролан Гаррос» .

Я знаю, на что способен. Знаю, что могу хорошо принимать. Покрытие тут очень быстрое – и он давал мне шансы. Я пробил потрясающий форхенд, чтобы сделать брейк в третьем сете. И потом просто подавал. На траве, если проигрываешь подачу, отыграться может быть тяжело. Я не из тех, кто часто отдает свою подачу. Так что я просто подавал и ставил его в неудобные позиции. Получилось хорошо», – прокомментировал Бублик на интервью после матча.