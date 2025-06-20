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Рыбакина о сходстве с Соболенко: «Мы обе не любим защищаться»

Елена Рыбакина прокомментировала сходство в игре с Ариной Соболенко.

Рыбакина во втором круге в Берлине обыграла Катерину Синякову (6:4, 7:6(5).

В четвертьфинале турнира Елена сыграет с Ариной Соболенко. Баланс их личных встреч – 6:4 в пользу белоруски.

«Матч с Синяковой был непростым, у меня были проблемы с подачей – из-за этого все было сложнее. Но я рада, что смогла выиграть в двух сетах. В некоторых моментах я понимала, что нужно рисковать – особенно на тай-брейке. Так как подача не шла, старалась воспользоваться шансами, когда была возможность сыграть агрессивно. И я довольна, что все сработало.

Мы обе [c Соболенко] играем агрессивно и не любим защищаться. Посмотрим, как все сложится. Я точно постараюсь показать лучший теннис и надеюсь немного улучшить подачу».

Источник: thetennisgazette.com
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