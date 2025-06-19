Алькарас о матче с Муньяром: «Немного засомневался в себе»

Алькарас рассказал о мыслях во время игры с Муньяром.

Чемпион «Ролан Гаррос» обыграл Хауме Муньяра со счетом 6:4, 6:7(7), 7:5 и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне .

– Ты сомневался в себе? Было ли ощущение: «Сегодня я проиграю»?

– Я всегда говорю, что никогда не сомневаюсь в себе. Но сегодня, наверное, чуть-чуть засомневался (улыбается). Я испытывал трудности на подаче, видел, что он хорошо играет. Именно тогда начали закрадываться сомнения. Но это была всего лишь короткая вспышка в голове. Я продолжил бороться, старался нащупать свою игру. Очень рад, что в итоге смог это сделать.