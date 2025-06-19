Во время матча Зверева в Галле на болельщицу упал рекламный щит
На турнире в Галле рекламный щит упал на 62-летнюю болельщицу.
Инцидент произошел в конце первого сета матча Александра Зверева и Маркоса Гирона.
После того, как щит упал в толпу и задел женщину, Зверев и судья на вышке передали ей пакет со льдом, и она самостоятельно покинула стадион. В качестве меры предосторожности ее доставили в больницу.
Турнир принес свои извинения и предоставил болельщице бесплатные билеты на турнир в следующем году.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
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