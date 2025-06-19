Во время матча Зверева в Галле на болельщицу упал рекламный щит

На турнире в Галле рекламный щит упал на 62-летнюю болельщицу.

Инцидент произошел в конце первого сета матча Александра Зверева и Маркоса Гирона.

После того, как щит упал в толпу и задел женщину, Зверев и судья на вышке передали ей пакет со льдом, и она самостоятельно покинула стадион. В качестве меры предосторожности ее доставили в больницу.

Турнир принес свои извинения и предоставил болельщице бесплатные билеты на турнир в следующем году.