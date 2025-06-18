Медведев о том, что порадовало его в матчах в Галле: «Стабильность»

Даниил Медведев рассказал, что его больше всего порадовало в матчах в Галле.

Он вышел в четвертьфинал, обыграв Квентена Алиса со счетом 6:2, 7:5.

«Стабильность.

В первых двух матчах у соперников было всего два брейк-пойнта, так что я доволен подачей. Сегодня у меня были отличные обводящие и приемы. На траве больше ничего и не нужно. На траве не нужно играть – нужны только хорошие удары», – сказал Медведев в интервью на корте.

Дальше россиянин сыграет со Стефаносом Циципасом или Алексом Микельсеном.