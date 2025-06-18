Медведев о том, что порадовало его в матчах в Галле: «Стабильность»
Даниил Медведев рассказал, что его больше всего порадовало в матчах в Галле.
Он вышел в четвертьфинал, обыграв Квентена Алиса со счетом 6:2, 7:5.
«Стабильность.
В первых двух матчах у соперников было всего два брейк-пойнта, так что я доволен подачей. Сегодня у меня были отличные обводящие и приемы. На траве больше ничего и не нужно. На траве не нужно играть – нужны только хорошие удары», – сказал Медведев в интервью на корте.
Дальше россиянин сыграет со Стефаносом Циципасом или Алексом Микельсеном.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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