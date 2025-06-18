Медведев выиграл 400-й матч в карьере и вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд

Даниил Медведев выиграл 400-й матч в карьере.

Он десятый по числу побед среди действующих игроков (общий баланс 400-169).

Россиянин вышел в четвертьфинал турнира в Галле, обыграв 48-ю ракетку мира Квентена Алиса – 6:2, 7:5. Он продлил серию побед над французами до 10 матчей.

На прошлой неделе Медведев дошел до четвертьфинала в Хертогенбоше (уступил Рейлли Опелке – 6:7(5), 6:7(5)). Вообще для россиянина это шестой четвертьфинал в сезоне, его баланс на этой стадии – 2:4. На траве его статистика за карьеру – 7:5.

Дальше Медведев встретится с победителем матча между Стефаносом Циципасом и Алексом Микельсеном.