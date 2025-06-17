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Сегодня день рождения Елены Рыбакиной и Александра Бублика

Сегодня Елене Рыбакиной исполнилось 26 лет .

У казахстанки девять титулов WTA, два из них она взяла на тысячниках (в Индиан-Уэллс и Риме в 2023-м). Рыбакина – чемпионка «Уимблдона»-2022 и финалистка Australian Open-2023.

Наивысшая позиция Рыбакиной в рейтинге – третья строчка. Сейчас она 11-я ракетка мира.

С 2018-го Рыбакина, ранее представлявшая Россию, стала выступать за Казахстан.

Сегодня также исполнилось 28 лет Александру Бублику.

Он чемпион четырех одиночных турниров ATP и финалист парного «Ролан Гаррос»-2021 (вместе с Андреем Голубевым). В этом году Бублик дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос», это его лучший результат на на одиночных «Больших шлемах».

Сейчас Бублик 45-я ракетка мира, его лучший рейтинг – 17-я строчка.

Бублик представляет Казахстан с 2016 года. До этого он выступал за Россию.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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