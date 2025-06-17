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Эванс о календаре тура: «Нам стоит жаловаться осторожнее. У нас много работы, и это здорово – в мире есть другие люди, которым трудно ее найти»

Экс-21-я ракетка мира Дэн Эванс высказался против критики расписания тура.

«Прежде всего, мы в выгодном положении. Я слышал, что кто-то жаловался на календарь, но эти парни не обязаны играть каждую неделю. Есть право не играть. Они это делают, чтобы забрать бонусный пул в конце года. Это больше о...

Нам стоит жаловаться осторожнее. У нас много работы, и это здорово – в мире есть другие люди, которым трудно ее найти. Думаю, нам надо быть осторожнее с тем, что мы постоянно твердим, что у нас тяжелое расписание. У нас есть возможность брать недели отпуска, мы работаем сами на себя».

«Они нас убьют». Почему теннисисты жалуются на календарь

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @BBCSport
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