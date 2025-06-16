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Дементьева о сравнениях Андреевой и Шараповой: «У Марии был очень агрессивный теннис, а Мирра больше играет головой»

Елена Дементьева ответила, сможет ли Мирра Андреева превзойти Марию Шарапову.

«Я бы не стала их сравнивать, они игроки очень разного стиля. Мария Шарапова играла очень агрессивно, показывала открытый и активный теннис. Мирра играет больше головой. Она для своего возраста невероятно умна, очень сдержана. Андреева великолепно справляется со стрессом, что умела и Мария Шарапова в этом юном возрасте. Но у Мирры другой теннис, она будет универсальным игроком. Она будет чувствовать себя комфортно на всех покрытиях. Андреева очень хорошо чувствует мяч и физически готова. Мирра уже в этом году покажет великолепный результат».

Также олимпийская чемпионка Пекина-2008 прокомментировала слова Шамиля Тарпищева о том, что российские игроки вряд ли смогут претендовать на победу на «Уимблдоне».

«Уимблдон» – это сложное покрытие. Очень маленький перерыв между «Ролан Гаррос» и «Уимблдоном», чтобы прийти в себя, подготовиться и хорошо сыграть. Это действительно тяжело.

И все равно я думаю, что Мирра в этом сезоне играет великолепно, и Диана Шнайдер тоже. Да и наши парни. Как сказал Евгений Кафельников, они уже не молодые, но у них все равно есть колоссальный опыт и умение играть. Если вы посмотрите, как играет Андрей Рублев, мне кажется, он каждый матч готов умереть за победу. Я не совсем согласна с этими словами, мы все равно ждем и надеемся», – приводит слова Дементьевой Legalbet.

Все говорят, что Мирра – новая Шарапова. Так ли это?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: legalbet.ru
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