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Беккер выпустит автобиографию. В ней он расскажет о периоде в тюрьме и жизни после освобождения

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» Борис Беккер выпустит автобиографию.

«С большой гордостью представляю обложку своей книги: «Изнутри. Победы, поражения, новые начинания».

Я никогда так не открывался, как здесь. В этой книге размышления об одном из самых сложных периодов моей жизни, включая время в тюрьме, а также обо всем, что было до и после.

Я написал о триумфах, неудачах и о том, что значит начать все заново, когда ты на самом дне», – твитнул Беккер.

Книга появится в продаже в сентябре. Сейчас она доступна для предзаказа на английском, немецком, итальянском, финском и нидерландском языках.

Неизвестный Борис Беккер в двух документалках: зачем прятал лошадь в спальне? как потерял $100 млн? и вводил женщин в депрессию?

Беккер сидел в тюрьме из «Заводного апельсина», похудел на 8 кг и проиграл суд из-за унижений

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheBorisBecker
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