37-летняя Мария впервые выиграла титул WTA 500
37-летняя Татьяна Мария выиграла турнир в Лондоне.
В финале немка, которая попала в основную сетку через квалификацию, обыграла 15-ю ракетку мира Аманду Анисимову – 6:3, 6:4.
На турнире в Queen’s Club Мария прервала 12-матчевую серию поражений от соперниц из топ-15 и выиграла у них четыре матча подряд.
Это четвертый титул для Марии в карьере и первый за два года. Ранее она никогда не побеждала на «пятисотнике» – все предыдущие титулы немка выиграла на турнирах категории WTA 250. Она также стала самой возрастная чемпионкой «пятистоника» в истории
На следующей неделе она вернется в топ-45.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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