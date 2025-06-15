37-летняя Мария впервые выиграла титул WTA 500

37-летняя Татьяна Мария выиграла турнир в Лондоне.

В финале немка, которая попала в основную сетку через квалификацию, обыграла 15-ю ракетку мира Аманду Анисимову – 6:3, 6:4.

На турнире в Queen’s Club Мария прервала 12-матчевую серию поражений от соперниц из топ-15 и выиграла у них четыре матча подряд.

Это четвертый титул для Марии в карьере и первый за два года. Ранее она никогда не побеждала на «пятисотнике» – все предыдущие титулы немка выиграла на турнирах категории WTA 250. Она также стала самой возрастная чемпионкой «пятистоника» в истории

На следующей неделе она вернется в топ-45.