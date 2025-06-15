Фриц выиграл у Зверева 5-й матч подряд и взял первый титул в сезоне

Тэйлор Фриц стал чемпионом турнира в Штутгарте.

В финале седьмая ракетка мира победил третью ракетку мира Александра Зверева со счетом 6:3, 7:6(0). Он выиграл у немца пятую встречу подряд, теперь их баланс – 8:5.

Американец выиграл девятый титул в карьере, четвертый на траве и первый в сезоне. Все предыдущие травяные титулы он взял в Истбурне – в 2019-м, 2022-м и 2024-м. Только у трех действующих игроков, помимо Фрица, есть минимум четыре титула на траве – у Новака Джоковича (8), Маттео Берреттини (4) и Николя Маю (4).

В обновленном рейтинге Фриц вернется на четвертую строчку.