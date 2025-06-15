Димитров снялся с турнира в Лондоне

19-я ракетка мира Григор Димитров не сыграет на турнире в Queen’s Club.

В сетке болгарина заменит лаки-лузер. В прошлом году в Лондоне болгарин дошел до второго круга.

Турнир начнется 16 июня.

Ранее на «Ролан Гаррос» Димитров снялся с матча против Итана Куинна, ведя 2:1 по сетам (6:2, 6:3, 2:6). По ходу встречи он брал медицинский перерыв из-за проблем с левым бедром.