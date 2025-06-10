Ферреро о том, поедет ли Алькарас на турнир в Queen’s Club: «План – сыграть, но мы примем финальное решение через несколько дней»

Хуан Карлос Ферреро рассказал, сыграет ли Карлос Алькарас на турнире в Queen’s.

«План – сыграть этот турнир, но мы примем финальное решение через несколько дней. Мы говорили об этом в середине «Ролан Гаррос», и Карлос сказал, что с нетерпением ждет турнира.

После нескольких дней отдыха, в четверг или пятницу, мы проведем тесты, чтобы понять, как он себя чувствует физически и эмоционально. Мы возобновим специальные тренировки на траве, чтобы дополнительно поработать над движением на корте.

На «Уимблдон» мы поедем с большим энтузиазмом – Карлос любит там играть».

Алькарас победил на турнире в Queen’s Club в 2023-м.