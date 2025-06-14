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Радукану снялась с Берлина из-за проблем со спиной

Эмма Радукану не примет участие на турнире в Берлине.

Ранее 22-летняя британка вышла в четвертьфинал турнира в Лондоне, но в середине матча против Циньвэнь Чжэн ей потребовалась медицинская помощь из-за боли в спине.

В итоге Радукану снялась с турнира в Берлине на следующей неделе, отказавшись от участия незадолго до жеребьевки.

«У меня проблемы со спиной с турнира в Страсбурге. Это периодически меня беспокоит. Последние недели я неплохо с этим справлялась, но с каждым матчем, а за неделю их уже было пять, нагрузка на спину растет, и я все сильнее это ощущаю.

Это длится уже несколько недель, и у меня раньше были проблемы со спиной. Полагаю, это просто моя уязвимость. Я знаю, что должна хорошо за ней следить. Не думаю, что это что-то серьезное, но понимаю, что это очень неприятно и требует тщательного контроля и лечения».

Опубликовала: Лера Ли
Источник: Tennis Majors
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