Эмма Радукану станет первой ракеткой Великобритании по итогам турнира в Лондоне.

Чемпионка US Open-2021 обойдет Кэти Болтер , которая сегодня уступила Диане Шнайдер во втором круге. Болтер опустится с 34-й строчки рейтинга как минимум на 39-ю, а Радукану в живом рейтинге идет 36-й.

Отметим, что Радукану и Болтер на этой неделе вместе выступали на парном турнире в Queen’s Club. Они дошли до четвертьфинала, где уступили Людмиле Киченок и Эрин Рутлиф.

Радукану после выхода в 1/4 в одиночке написала на камере: «Да здравствует Болтеркану❤️».

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