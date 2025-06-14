Сегодня день рождения Штеффи Граф

Сегодня 56 лет исполняется экс-первой ракетке мира Штеффи Граф.

22-кратная чемпионка ТБШ Граф – единственная, кому удалось оформить календарный Золотой Большой шлем, выиграв за один сезон четыре крупнейших турнира и Олимпиаду. Она сделала это в 1988 году.

Граф провела 377 недель в статусе №1 – это рекорд женского тенниса. В том числе она была первой ракеткой мира 186 недель подряд – это еще один рекорд женского тура. Граф восемь раз заканчивала сезон лидером рейтинга.

Также ей принадлежит рекорд по самому продолжительному пребыванию в топ-2 – 10 лет 3 месяца и 1 неделя.

Граф выиграла за карьеру 107 титулов и занимает по этому показателю третье место в истории после Крис Эверт (157) и Мартины Навратиловой (167). Она пятикратная чемпионка итогового турнира.

С «Ролан Гаррос»-1987 по «Ролан Гаррос»-1990 Граф 13 раз подряд выходила в финалы ТБШ, выиграв девять из них.

После четвертого из пяти титулов на US Open Граф стала единственным игроком обоих туров, побеждавшим на каждом из ТБШ не менее четырех раз. Четырежды за карьеру она выигрывала три из четырех ТБШ в сезоне.

Граф заработала за карьеру $21 895 277 призовых.

В 2001 году она вышла замуж за Андре Агасси . Они стали одной из двух супружеских пар, включенных в Международный зал теннисной славы.

Штеффи Граф в 19 выиграла за год все «Шлемы» и Олимпиаду. А фанаты ради нее резали руки и соперниц