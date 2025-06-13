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Шелтон дебютирует в топ-10

22-летний Бен Шелтон впервые войдет в топ-10 рейтинга ATP.

22-летний американец, который сейчас находится на 12-й строчке рейтинга, в четвертьфинале Штутгарта победил Иржи Лехечку (6:4, 6:4) и гарантировал себе место в топ-10. 16 июня Шелтон станет десятым номером рейтинга.

В рейтинге Шелтон сместит Алекса де Минаура, который ранее снялся с турнира в Хертогенбоше, и опустится на 12-ю строчку.

Бен Шелтон – в 1/2 Australian Open. Хотя никто не хочет с ним тренироваться

Опубликовала: Лера Ли
Источник: Спортс’‘
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