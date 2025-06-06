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Де Минаур не будет защищать титул в Хертогенбоше

Алекс де Минаур пропустит турнир в Хертогенбоше, где в 2024 году выиграл титул.

Ранее на этой неделе с турнира снялись Тэллон Грикспор, прошлогодний финалист Себастьян Корда, Маркос Гирон, Флавио Коболли, Артур Фис и Миомир Кецманович.

Вместо них в сетку попали Кристофер О’Коннелл, Александар Ковачевич, Александр Вукич, Ласло Дьере, Томас Мартин Этчеверри и Николас Харри.

Соревнования начнутся 9 июня.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @EntryLists
logoСебастьян Корда
logoТэллон Грикспор
logoФлавио Коболли
logoМиомир Кецманович
logoАртур Фис
logoЛасло Дьере
logoНиколас Харри
logoАлександр Вукич
logoМаркос Гирон
logoАлександар Ковачевич
logoТомас Мартин Этчеверри
logoКристофер О'Коннелл
logoАлекс де Минаур
logoATP
logoLibéma Open
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