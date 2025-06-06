Де Минаур не будет защищать титул в Хертогенбоше

Алекс де Минаур пропустит турнир в Хертогенбоше, где в 2024 году выиграл титул.

Ранее на этой неделе с турнира снялись Тэллон Грикспор , прошлогодний финалист Себастьян Корда , Маркос Гирон, Флавио Коболли , Артур Фис и Миомир Кецманович . Вместо них в сетку попали Кристофер О’Коннелл, Александар Ковачевич, Александр Вукич, Ласло Дьере, Томас Мартин Этчеверри и Николас Харри. Соревнования начнутся 9 июня.