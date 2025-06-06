Де Минаур не будет защищать титул в Хертогенбоше
Алекс де Минаур пропустит турнир в Хертогенбоше, где в 2024 году выиграл титул.
Ранее на этой неделе с турнира снялись Тэллон Грикспор, прошлогодний финалист Себастьян Корда, Маркос Гирон, Флавио Коболли, Артур Фис и Миомир Кецманович.
Вместо них в сетку попали Кристофер О’Коннелл, Александар Ковачевич, Александр Вукич, Ласло Дьере, Томас Мартин Этчеверри и Николас Харри.
Соревнования начнутся 9 июня.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @EntryLists
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