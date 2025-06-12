Министр транспорта Испании о победе Алькараса на «Ролан Гаррос»: «1,18 млн евро французских денег поедут в Испанию»

Оскар Пуэнте высказался о призовых за победу Алькараса на «Ролан Гаррос».

Призовые испанца за победу на турнире составили 2,55 миллиона евро. Алькарас должен будет выплатить налог в размере 1,18 миллиона евро, что составляет 47% его призовых.

«В воскресенье мы, «порядочные испанцы», радовались вдвойне. Во первых, видя, как этот теннисный гений делает то, что казалось невозможным. Какая радость! Во вторых, зная, что 1,18 миллиона евро французских денег поедут в Испанию – на наше здравоохранение и образование. А остальное достанется испанцу, который распорядится ими по своему усмотрению».

Алькарас – это сила природы