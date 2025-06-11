Младший брат Алькараса стал чемпионом Мурсии в один день с победой Карлоса на «Ролан Гаррос»
Хайме Алькарас на прошлой неделе выиграл детский чемпионат Мурсии.
Это случилось в один день с победой его старшего брата на «Ролан Гаррос».
Алькарас-младший, которому в день финала исполнилось 14 лет, из-за этого не смог присутствовать на матче Карлоса с Янником Синнером в Париже.
Хайме был первым сеяным на городском турнире. В финале он обыграл Альваро Марина – 7:6, 1:6, 6:3.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: marca.com
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