Младший брат Алькараса стал чемпионом Мурсии в один день с победой Карлоса на «Ролан Гаррос»

Хайме Алькарас на прошлой неделе выиграл детский чемпионат Мурсии.

Это случилось в один день с победой его старшего брата на «Ролан Гаррос».

Алькарас-младший, которому в день финала исполнилось 14 лет, из-за этого не смог присутствовать на матче Карлоса с Янником Синнером в Париже.

Хайме был первым сеяным на городском турнире. В финале он обыграл Альваро Марина – 7:6, 1:6, 6:3.

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