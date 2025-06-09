Алькарас о том, что выиграл у Синнера 5 матчей подряд: «Не буду обыгрывать его вечно, это очевидно»

Карлос Алькарас прокомментировал пять подряд побед над Янником Синнером.

После финала «Ролан Гаррос» Алькарас ведет у первой ракетки мира 9:4 по личным встречам.

«Каждый матч против него для меня важен. Это была наша первая встреча в финале «Большого шлема» – надеюсь, не последняя. Каждый раз, когда мы играем друг с другом, мы поднимаем уровень своей игры на максимум. Думаю, наши матчи многое значат для зрителей и болельщиков. Если хочешь выигрывать «Шлемы», нужно обыгрывать лучших теннисистов мира. И делать это именно в финале – вдвойне приятно.

Я не считаю, что этот матч стал поворотным моментом в нашем соперничестве. Уверен, что Янник сделает выводы из этой встречи и в следующий раз вернется еще сильнее. Я тоже постараюсь извлечь уроки – понять, как стать лучше и как тактически навредить его игре.

Повторю, я не буду обыгрывать его вечно, это очевидно. Надо учиться и после таких матчей. Надеюсь, сыграть с ним еще не один финал «Шлема», – сказал Алькарас на пресс-конференции после финала «Ролан Гаррос».

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