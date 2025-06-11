«Ролан Гаррос» отправит Надалю две копии таблички с его следом
Рафаэль Надаль получит две копии таблички со своим следом от «Ролан Гаррос».
Одна из них будет выставлена в музее 22-кратного чемпиона «Больших шлемов», а вторую ему передадут для личного пользования.
Надаль – 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос». В первый день турнира-2025 на Корте Филиппа Шатрие состоялась церемония его чествования.
Я плакал вместе с Надалем, когда он прощался с «Ролан Гаррос». Это потрясающе красиво
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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