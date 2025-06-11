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Александр Зверев: «В прошлом году я показывал свой лучший теннис на траве»

Александр Зверев поделился настроем перед стартом турнира в Штутгарте.

«Организаторы всегда давали мне шанс здесь сыграть, и я за это очень благодарен. Я давно здесь не был, потому что последние годы стабильно хорошо выступал [на «Ролан Гаррос»] в Париже – думаю, это отличная причина [для отсутствия]. Очень люблю этот турнир и рад вернуться. Приложу все усилия, чтобы уехать отсюда с титулом. Времени мало, но я постараюсь подготовиться максимально хорошо.

Думаю, в прошлом году я показывал свой лучший теннис на траве. Я бы сказал, что лучше за карьеру пока на ней не играл (Зверев дошел до 1/8 финала «Уимблдона», где в пяти сетах проиграл Тэйлору Фрицу – Спортс’’). Моя цель – провести крутой турнир, сразу показывать свой лучший теннис, хотя, возможно, мне понадобится пара дней тренировок, чтобы войти в ритм. Я давно здесь не был, но корты по-прежнему шикарные, а болельщики, мне кажется, круто здесь поддерживают. Чувствую, что неделя будет классной», – сказал Зверев на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
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