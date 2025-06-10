Серена и Винус Уильямс запускают подкаст

Серена и Винус Уильямс аннонсировали подкаст.

Он будет выходить в формате видео в твиттере. Первый эпизод запланирован на август.

Подкаст будет сосредоточен на «глубоких диалогах с визионерами, креативщиками и теми, кто ломает правила, стремясь изменить устоявшийся порядок вещей».

«Мы очень рады запустить наш новый подкаст – место, где мы будем рассказывать личные истории, вести откровенные беседы, обсуждать важные темы и много смеяться», – заявили сестры Уильямс.