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Энди Маррей: «В какой-то момент я бы вернулся к работе тренером, но не сейчас»

Энди Маррей рассказал, хочет ли тренировать в будущем.

В мае британец завершил сотрудничество с Новаком Джоковичем, которое началось в конце прошлого года.

«В какой-то момент я бы вернулся к работе тренером. Но не думаю, что это произойдет сейчас.

Я не думал о том, чтобы начать тренировать сразу после завершения карьеры, но возможность была уникальной. У меня был шанс поучиться у одного из лучших спортсменов всех времен.

Ты многое узнаешь о работе с командой. Когда ты спортсмен в индивидуальном виде спорта, вокруг тебя есть команда, но ты – центр внимания. А когда тренируешь такого спортсмена, то ты работаешь с физиотерапевтом, тренерами, агентами, и нужно знать, как донести свою мысль до игрока и выяснить, что заставляет его работать. Это то, чему я научился, и то, над чем мне нужно работать, если я захочу тренировать в будущем.

Для меня это была замечательная возможность. Вне корта мы провели несколько очень хороших моментов. Результаты были не теми, которые мы хотели, но мы попробовали.

Посмотрим, что будет с тренерской работой в будущем, но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: BBC Sport
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