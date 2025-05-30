Циципас будет работать с Иванишевичем

Тренером Стефаноса Циципаса станет Горан Иванишевич.

Об этом сообщило менеджерское агентство грека.

«Для меня это будет потрясающей возможностью. Он человек, который добился высочайших результатов в теннисе как игрок и как тренер. Я уверен, что его опыт поможет мне еще больше вырасти, и я с нетерпением жду этого», – заявил Циципас.

«Стефанос – очень талантливый теннисист с высокой рабочей этикой. Он показал, что принадлежит к числу лучших, и я счастлив стать частью следующих шагов на его пути. Моя цель – помочь ему добиться успеха, опираясь на прочный фундамент, который он уже заложил», – сказал Иванишевич.

Напомним, в январе Иванишевич покинул команду Елены Рыбакиной после пробного периода. В 2019-2024-м хорват тренировал Новака Джоковича.