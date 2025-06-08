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Надежда Петрова: «Мне очень нравятся французские болельщики – они достаточно лояльно болеют, они за хорошую игру»

Надежда Петрова поделилась воспоминаниями о «Ролан Гаррос» .

«Мне очень нравятся французские болельщики – как они волну пускают, как свою перекличку устраивают. Ну и вообще они достаточно лояльно болеют, они за хорошую игру.

Перепалки возникали, только когда с местными играла. Помню матч с Араван Резаи (в 2010-м выиграла со счетом 10:8 в решающем сете – Спортс’’). Они настолько мешали, что я даже начала препираться, несколько раз жаловалась судье, что нужно контролировать ситуацию. Так что с болельщиками бывало неприятно – но только когда играешь с местными.

И, конечно, такая энергия трибун подстегивала доказать, кто лучший, угомонить их. В том матче же были упущенные матчболы, отыгранные матчболы. И не хотелось, чтобы матч оставил неприятный осадок, с которым дальше пришлось бы жить.

Поэтому тогда была особая подготовка к третьему сету, который перенесли из-за темноты. Мы с тренером приехали пораньше и буквально рассчитали по времени, чтобы тренировка и матч шли стык в стык – чтобы я вышла уже разогретой, готовой играть. И всю тренировку мы играли на счет.

Наверное, это был мой самый сложный матч на «Ролан Гаррос». Он длился два дня, его переносили – и в этот момент ты не можешь уснуть нормально, потому что вся на эмоциях, на адреналине, проживаешь упущенные матчболы, отыгранные матчболы. Это игровое волнение не дает покоя.

Еще очень тяжелым был четвертьфинал против Веры Звонаревой в 2003-м, который я в трех сетах выиграла. В третьем сете тоже было такое волнение, что мне было сложно завершать розыгрыши. Я потом спустилась в раздевалку, и следующей на том корте должна была играть Серена. Она на меня посмотрела и говорит: «Слушай, у тебя столько возможностей было войти в корт, сыграть драйв-воллей с воздуха. Чего ты ждала?» А я ей: «У меня сердце уже ушло в пятки, ракетка была свинцовая, я просто не могла этого сделать. И играла наверняка».

«Любила смотреть, как болбои бегают с песней». Внутри «Ролан Гаррос» с Надеждой Петровой

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoРолан Гаррос
logoНадежда Петрова
logoВера Звонарева
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