Беккер о выступлении Джоковича на РГ: «Нет ничего страшного в поражении от Синнера. Он по-прежнему та сила, с которой нужно считаться»
Борис Беккер оценил выступление Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».
Шестикратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал слова серба о том, что этот «Ролан Гаррос» может стать последним в его карьере.
«Я бы хотел, чтобы Джокович вернулся на «Ролан Гаррос». Сейчас ему нужно хорошо провести остаток сезона, но для него это могло быть последнее выступление.
Мне кажется, это была в некотором роде проверка перед «Уимблдоном». Подача у Новака была на уровне, как и игра у сетки. Физическая форма тоже была отличной. Он все сделал правильно – ничего страшного в этом поражении нет. Он по-прежнему та сила, с которой нужно считаться».
Джокович намекает, что уйдет в этом сезоне – но я не верю
Джокович – вечный гений. Но Синнер лучше
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tntsports.co.uk
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости