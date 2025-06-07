Беккер о выступлении Джоковича на РГ: «Нет ничего страшного в поражении от Синнера. Он по-прежнему та сила, с которой нужно считаться»

Борис Беккер оценил выступление Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал слова серба о том, что этот «Ролан Гаррос» может стать последним в его карьере.

«Я бы хотел, чтобы Джокович вернулся на «Ролан Гаррос». Сейчас ему нужно хорошо провести остаток сезона, но для него это могло быть последнее выступление.

Мне кажется, это была в некотором роде проверка перед «Уимблдоном». Подача у Новака была на уровне, как и игра у сетки. Физическая форма тоже была отличной. Он все сделал правильно – ничего страшного в этом поражении нет. Он по-прежнему та сила, с которой нужно считаться».

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