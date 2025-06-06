Зверев – игрок топ-10 с самым низким процентом побед над топ-10 на ТБШ в истории рейтинга ATP

Александр Зверев установил антирекорд в матчах против топ-10 на «Больших шлемах».

У него четыре победы в 16 матчах, которые он провел против соперников из топ-10, когда сам стоял в десятке.

25% – это самый низкий показатель с 1973-го, когда появился рейтинг ATP (учитываются только теннисисты, сыгравшие минимум таких 10 матчей).

На «Ролан Гаррос» Зверев, занимающий третью строчку рейтинга, проиграл шестой ракетке мира 38-летнему Новаку Джоковичу.