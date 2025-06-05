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Зверев о том, что Джокович в этом году обыграл его и Алькараса в четвертьфиналах ТБШ: «Забудьте про возраст – для любого игрока это крутые результаты»

Александр Зверев прокомментировал поражение от Новака Джоковича.

Он уступил сербу 6:4, 3:6, 2:6, 4:6 и не смог выйти в полуфинал «Ролан Гаррос».

– Александр, наверняка вы расстроены, и мне жаль поднимать эту тему. Ожидали ли вы, что он сможет играть 3 часа 17 минут на таком уровне? Все эти дропшоты – вы так и не придумали, как с ними справиться.

– Что тут скажешь? Он выиграл 24 таких турнира. Да, я ожидал, что он может так сыграть. Правда, в этом году я еще не видел его на таком уровне.

Он показал теннис очень, очень высокого уровня. В какой-то момент мне было реально тяжело. В первом сете, пока солнце еще не село и на корте было тепло, я мог пробивать виннерсы, наносить урон своей подачей. Но потом, когда стало холодно, я уже почти ничего не мог сделать.

В какой-то момент я вообще не понимал, как выиграть у него очко на задней линии. У него были ответы на все, что я пытался делать. Так что браво ему – сегодня он был лучше.

– Мы видели, как Новак сделал что-то похожее с Карлосом на Australian Open. Не кажется ли вам, что в теннисном мире и спорте в целом недооценивают то, что он делает в 38 лет?

– Да, если честно, мне кажется, его сейчас немного недооценивают. Забавно, что вы это упомянули, но многие уже списали его со счетов. А он в этом году обыграл Карлоса на Australian Open, теперь меня на «Ролан Гаррос».

Забудьте про возраст – для любого игрока это крутые результаты. Конечно, надо спросить у него самого, как он чувствует себя физически, как восстановится и будет ли готов на 100% к следующему матчу. Сегодняшний матч был довольно изматывающим для нас обоих.

Но он все еще побеждает лучших из лучших, и это заслуживает уважения, – сказал Зверев на пресс-конференции.

Этот Джокович ой как жив!

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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