Джокович 51-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Новак Джокович вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».

Серб обыграл третью ракетку мира Александра Зверева со счетом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Теперь он ведет в личных встречах 9:5.

Джокович выиграл 101-й матч на «Ролан Гаррос». На Australian Open у него 99 побед, на «Уимблдоне» – 97, на US Open – 90.

Начиная с прошлогоднего «Ролан Гаррос » он выиграл на этих кортах 12 матчей и не проиграл ни одного.

Также Джокович стал самым возрастным полуфиналистом «Ролан Гаррос» с 1968-го, когда до этой стадии дошел Панчо Гонсалес.

Джокович 51-й раз сыграет в полуфинале «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» он 13-й раз вошел в четверку лучших.

За место в финале Джокович сыграет с Янником Синнером .