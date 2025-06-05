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Джокович о победе над Зверевым: «Это доказательство для меня и для других, что я все еще могу играть на топ-уровне»

Новак Джокович оценил победу над Александром Зверевым на «Ролан Гаррос».

Он обыграл третью ракетку мира 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 и второй раз в сезоне вышел в полуфинал «Большого шлема».

– Новак, вы можете вспомнить, когда в последний раз делали столько дропшотов в одном матче? Это рекорд?

– Ну, может, против Рафы когда-то было столько, не знаю. Честно говоря, я провел слишком много матчей, чтобы все помнить. Сегодня, особенно в последнем гейме, когда я был на той стороне корта, ветер реально усилился. Играть против ветра – это как сражаться с двумя соперниками сразу. Мяч просто не летит, куда ты его направляешь. По телекартинке это не видно, но на корте чувствуется сильно.

Я старался миксовать игру. В какой-то момент понял, что не могу его пробить с задней линии, вот и начал вытягивать его к сетке, рисковал с дропшотами, серв-энд-воллей. Пришлось выкручиваться. В концовке я, конечно, нервничал, хотел закрыть матч, а он играл стабильно, не ошибался, заставлял меня вкалывать.

В итоге матч получился крутой. Победа над одним из лучших игроков мира на такой сцене – это то, ради чего я работаю. Даже в моем возрасте я каждый день пашу ради таких матчей и таких эмоций. Это доказательство для меня и для других, что я все еще могу играть на топ-уровне. Это невероятное чувство, и я стараюсь им насладиться.

– Несколько недель назад в Мадриде вы сидели перед журналистами и говорили, что после поражений столкнулись с новой реальностью, упомянули цикл жизни и карьеры. Наверняка тогда были сомнения, и это был трудный момент. Насколько вы довольны тем, как смогли вернуться и показать такой высокий уровень сегодня?

– Я тогда так сказал, потому что, если посмотреть на мои результаты в этом году, было несколько вылетов в первых кругах на крупных турнирах, на «Мастерсах». Это не самые приятные ощущения, такого у меня не было много лет – лет 20, наверное, что я играю. Поэтому я говорил, что нужно найти способ отыграться на «Шлемах».

Это не секрет: последние годы для меня все крутится вокруг «Больших шлемов». Я стараюсь выдать максимум именно на этих четырех турнирах, и пока мне это удается. Победа над Алькарасом в четвертьфинале Australian Open, сегодня над Зверевым в 1/4 – это доказательство для меня и для других, что я все еще могу быть на высоте.

Именно в таких матчах я по-настоящему включаюсь и выкладываюсь. Теперь надеюсь, что физически выдержу матч против Синнера в пятницу – это будет большой вызов. Дальше будет только тяжелее, но так и должно быть на уровне «Шлемов», – сказал Джокович на пресс-конференции.

Этот Джокович ой как жив!

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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