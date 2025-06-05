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Кузнецова о поражении Андреевой на РГ: «Пусть из этого матча она возьмет только полезное. Именно через такую боль приходят сила и мудрость»

Светлана Кузнецова прокомментировала поражение Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

Она в двух сетах уступила француженке Лоис Буассон.

«Конечно, не могу не прокомментировать поражение Миррочки Андреевой от француженки. Мы еще раз убедились, насколько сильно может влиять публика на спортсменов. Я ужинала после матча Мирры с одним французом, приятелем, и даже он, поклонник тенниса, признал, что так вести себя нельзя. Что публика вела себя некорректно – это понятно, но в этом и заключается высший уровень профессионализма: уметь справляться с такими ситуациями, с внешним давлением.

Я искренне верю – и даже знаю – что Мирра научится этому. Она не позволит публике на себя влиять. Потому что уровень Мирры для меня был явно выше, чем у этой девочки. Да, француженка играла неплохо, но ее уровень вырос в разы именно благодаря поддержке публики. Причем такой, которая болела, мягко говоря, некрасиво. Понятно, что им хотелось, чтобы выиграла своя, наконец-то кто-то из французов, но все же.

Мирра – красотка. Когда начинала матч, я не верила, что все может выровняться в другую сторону. Но буквально два мяча надломили ее, и, к сожалению, матч перевернулся. Потом Мирра занервничала, стала делать ошибки, которых обычно не допускает. Но это – опыт. Ей всего 18 лет, и я верю в ее будущее. Мы все верим.

Мы немного поговорили после матча. И на мой взгляд, Мирра – очень одаренная спортсменка. Я верю в нее. Уверена, что она еще будет побеждать, блистать, подниматься на Олимп славы. Это поражение – просто этап. Надо его пережить, извлечь максимум и двигаться дальше, не повторяя ошибок. Я уверена, что Мирра справится.

Такие болезненные поражения, к сожалению, случаются в теннисе. Но они порой дают даже больше, чем победы. Поэтому я искренне желаю Мирре только лучшего. Пусть из этого матча она возьмет только полезное – и вперед, к большему.

Больно бывает, когда ты действительно хочешь и когда у тебя есть все шансы. Но именно через такую боль приходят сила и мудрость», – написала Кузнецова в телеграм-канале.

Мирра проиграла 361-й ракетке мира на «Ролан Гаррос». О-бал-деть

Бедная, одинокая Мирра. Злость берет, что ее так вывели фанаты

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
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